Da Apple afslørede deres nye vidunder var eventet selvfølgelig indpakket i sædvanlig pomp og pragt, men her er den sjove video af iPhone X, som Apple burde have vist. I hvert fald, hvis de ville have folk til at grine. Det kan du så få lov til nu ved at se videoen ovenover, for her tager YouTuberen jacksfilms en noget mere ironisk distance til hele fænomenet ved at kigge på den høje pris og funktionerne. Og selvfølgelig også det sorte indhak i skærmen, der mest af alt ligner et kompromis, som ville give Steve Jobs mareridt. Hvis han altså stadig levede.

Leveret af Mandesager.dk