Hvorfor tager pigerne ikke kondomet med?

Er mænd bange for at miste rejsningen?

"Begge har selvfølgelig ansvaret, men Gud hvor er det rart, når manden tager teten. Det viser, at han bekymrer sig for damen – det er jo i sidste ende hende, der skal føde barnet/få aborten, hvis det skulle gå så galt. Hermed ikke sagt, at manden skal købe kondomerne (det må han selvfølgelig gerne), men skulle det ske, at han har glemt et, så er det pissedejligt, hvis han spørger, om du har ét. Mange mænd (jeg har kendt), er bange for at bruge kondom, fordi de frygter at miste rejsningen, ikke at mærke skeden lige så godt... Men det er bare et miniproblem sammenlignet med at piger skal fylde sig med en masse hormoner"