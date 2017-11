Inkognito-fanen gør ikke dine søgninger så skjulte, som du tror

Du kender sikkert situationen. Du skal søge efter noget, du helst ikke vil have, at andre lige finder, næste gang de kigger på din computer - eller skjule dine søgninger fra dine kolleger og mest af alt bossen.

Her kommer den famøse inkognito-fane ind i spillet, så du kan skjule dine hemmelige søgninger for dine nærmeste. Men hvor sikker er du egentlig på, at folk ikke opdager dine søgninger?

Skaberen af Googles Incognito-mode Darin Fisher vil gerne pointere i et interview med Thrillist, at den ikke er så sikker, som du måske går og tror - visse mennesker tænker, at det bare holder dine søgninger og resultater skjult på den enkelte fane for en enkelt stund. Det giver folk idéen om, at de godt kan tjekke NSFW-stuff på arbejdet, uden at arbejdsgiveren opdager det.

Wrong, og du skal hermed melde ud "ABORT MISSION!", hvis du har åbnet dine mails eller fb-links fra kammeraterne lige nu.

Det viser sig nemlig, at inkognito-fanen ikke er tiltænkt som værende en funktion til at skjule din risikable søgning. Din boss kan nemt se, hvad du har søgt på, mens du burde have arbejdet!

- fortæller Fisher, som forklarer, at folk har fået en forkert opfattelse af funktionen og at flere kan komme i fedtefadet i misforståelsen.

Basalt set er Googles Inkognito-fane til rådighed for at hjælpe dig på nogle andre punkter.

Inkognito-fanen hjælper dig med:

- ingen gemte browserhistorik

- ingen gemte cookies

- ingen gemte site datas

Inkognito-fanen hjælper dig IKKE med:

- at skjule dit pornoforbrug på arbejdscomputeren

- at skjule dine freaky-hjemmesider, som din drengegruppe har tilsendt dig

- at skjule dine syge søgninger fra din internetudbyder

Et eksempel på den oprindelige mening med tiltaget var, at en mand, som søger efter en forlovelsesring til sin kone, ikke kan blive bustet i hverken søgehistorikken eller søgebaserede reklamer på computerens andre sider (Læs: sådan ser din kæreste ikke, hvilke ting du søger på i porno).

Så!

Drop pornoen på arbejdet - din arbejdsgiver kan se det.