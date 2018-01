Island of Mors: gyldne dråber fra Brænderiet Limfjorden

Sidste år lancerede vi vores artikelserie, som kiggede nærmere på, hvilke slags whisky man kunne finde hjemme i det danske hjemland efter et par inspirerende og interesseskabende ture til Skotland og Irland. Vi har kigget nærmere på Ærø Whisky, Fary Lochan og Thy Whisky.

Denne gang faldt vi over en interessant whisky, som produceres på Mors - nærmere bestemt Sillerslev. Foruden deres famøse ‘Cold Hawaii’-rom, som finder man deres first edition single malt-whisky, Island of Mors. Vi var så heldige lige at nå at få fingrene i folkene bag og desuden en af de eksklusive flasker, da firmaet er på trapperne til at skifte lokation og navn.

Island of Mors er en whisky, som er produceret på økologisk malt, destilleret på pot-stills og fadlagret på gl. Olorosso-sherryfade. Whisky-typen er ikke røget og sætter derfor sin lid til at udvinde smagene udelukkende fra sherryfadene.

Island of Mors er så småt klar til at rykke rødderne op og bevæge sig væk fra Mors-området for at prøve kræfter med lokalområdet i Sundsøre Havn. De næste whiskyer i rækken, som endda også får et navneskifte, er allerede klar til at komme på flasker, og det er kun et spørgsmål om tid, før de gyldne dråber rammer markedet igen.

Her vil produktionen fokuserer på at genindføre den røgede smag ved at få Refsvindinge-bryggeriets malt ind til eksperimenterne.