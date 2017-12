Juletiden er ofte lig med at skovle munden fuld af godter - klejner, risengrød, chokolade, marcipan you name it.

Men jeg havde lidt på fornemmelsen, at vi trængte til at tænke lidt uden for boksen - derfor fandt vi på konceptet Churros-juglekugler!

Simpelt sagt er det en kugle risengrød med et kirsebær i midten, som er blevet dybstegt i churros-dej.

Har man brug for mere?

Se opskriften herunder og sæt i gang!