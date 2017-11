KFC vil gøre julen mere nærværende med et WiFi-frit hyggetelt

Hvis du er typen, som får mere eller mindre åndenød, når man ytrer ordene "Ingen WiFi", så skal du nok ikke læse videre.

Er du derimod typen, der sætter pris på øjeblikke, hvor telefonen bliver lagt væk, og man i stedet nyder selskabet og den ædle kunst 'at samtale'. Der findes ikke noget mere irriterende end folk, som bare sidder på deres telefon konstant, når man er ude at spise - eller til årets julefrokoster, hvor folk bare sidder og kigger ned under bordet.

Jeg har personligt en knejtegruppe, som med det samme smider vores telefoner i en fællespulje på bordet, så snart vi afholder vores årlige sammenkomster - det koster en hel genstand, hvis man insisterer på at se på telefonen og ellers er det helt off-limits.

Det bør man indføre!

Og det har KFC forsøgt at lave et lille sjovt stunt ud af til jul - de har nemlig tænkt sig at lancere Escape Pod. Et lille telt til 3-4 mennesker, som enten har brug for at komme lidt væk fra familien eller internettet.

Teltet har nemlig den effekt, at konstruktionen blokerer internetadgang for folk, som sidder inden for teltet - den kommer dog med en skrækkelig pris. 63.000 danske kroner skal du slippe for denne satan - så det vel nemmere at lægge telefonerne i en skål i entréen?