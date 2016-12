Klumme: 3 desperate overlevelsestips til julehygge

Du vader ind ad døren lige i tide til at høre din søde kæreste sige:

- “Jo... Jamen det kan vi da godt. Det lyder hyggeligt”.

Straks forvrænges dit ansigt til en panikslagen, afmægtige grimasse, og febrilsk søger du efter en undskyldning for ikke at kunne komme, indtil hun siger:

- “Ja, vi kommer lige en halv time før, det kan han hurtigt klare.”

Som en mand på vej mod den elektriske stol accepterer du med en klump i maven, at det endnu engang er din opgave at fikse håndsvinget på din svigermors oldgamle computer. Hverken tårer eller tømmermænd kan redde dig her, kammerat.

Familie er, på den måde lidt ligesom tis på fingrene; lidt opad bakke, hvis det er din egen, og umenneskeligt nederen hvis det er en andens. Derfor er det her en guide til, hvordan du med lidt held kan opnå den sagnomspundne hygge, selv med andre mennesker end dine normale hyggeleverandører – og måske endda med svigerfamilien.

Selvom det er ærgerligt at indrømme, man hyggede sig, når man havde sat sig på tværs som et utilfreds, 8-årigt curlingbarn, er det vigtigt at huske på en vigtig detalje – man kan ikke fortryde hygge!

Især omkring jul skal man have styr på sin angrebsvinkel. Her øges frekvensen for familie-besøgene til langt over de normale to fødselsdage om måneden – for ja, alle medlemmer af svigerfamilier har jo fødselsdag ligeså ofte som Føtex.

Sådan øger du chancen for hygge

Hygge kræver en form for afslappet tilfredshed. Som når man slapper af efter god aftensmad, og TV2 viser en god film. Lidt kedeligt, måske, men rart. Derudover kan tre faktorer forbedre dine chancer:

1: Opsøg de hyggelige mennesker.

2: Husk gerne lortevejr, imens du selv har det varmt.

3: Det går ekstra stærkt med lidt rødvin i glasset, og god, tung mad i maven.

Der er ingen garantier for succes, men man kan gøre meget for at opnå den myteomspundne hygge. Det vigtigste er dog at man lige sænker paraderne og falder i snak med nogen.

Her er eksempelvis åbningsreplikker om gældende vejrforhold helt uforlignelige. Bare du husker at slappe af, gerne er lidt (for) mæt, og holder et glas vin i nærheden. Hvis vejret tilfældigvis skulle være vanvidsinspirerende, depressivt kedeligt, og du trods alt sidder i en varm stue, forbedres chancerne markant.

Hæng lige på... Er det egentlig ikke præcis det der foregår i julen?

Det er så ærgerligt at vælge at være sur på situationen, for julen, ligesom død og skattefar, kommer til os alle. Nyd i stedet dine madtømmermænd, glem forbrugsfesten lidt, og lad din samfundskritiske begavethed vente, til Farmor og Farfar er taget hjem. Det kommer du ikke til at fortryde.

Glædelig jul, dit bitre spektakel!