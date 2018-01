Kødspisere får mere sex end vegetarer

Der har været utallige af undersøgelser, som fortæller, hvorfor der sundhedsmæssigt er fordele og ulemper ved at leve som vegetar, men der har aldrig været de store undersøgelser omkring sexlivet.

Indtil nu.

De gode folk ved Gourmet Meat Club, som selvfølgelig sælger kød, har lavet en undersøgelse sammen med professor Walter Organa.

Resultatet?

Kødspisere dyrker mere sex en vegetarer.

Antallet af lagengymnastik-sessioner pr. uge er langt højere:

46 procent af kødspisere dyrker sex minimum 1 gang om ugen.

16 procent af vegetarer dyrker sex minimum 1 gang om ugen.

Professor Walter mener, at han har knækket koden i forhold til denne udvikling.

"Meat turns you into the animal you're eating. The animal propensities or lower powers are magnified above reason. The lesser the power of reason, the more debased humanity becomes. Thus more sexual activities, murders, revelry among other vices."

Så!

Spiser du en bjørn, så .. well, lad os bare sige, at det nok koster en tur til IKEA for et nyt sengegærde.