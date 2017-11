Kongerne af uddøde dyrearter

Tyrannosaurus Rex

Uden tvivl en af den fedeste dinosaur ever! Ved opdagelser af diverse fossiler kunne man regne sig frem til at dette monstrum havde en gennemsnitshøjde på 5 meter og vejede 7 tons. T-rex er beregnet til at have eksisteret for 66 millioner år siden og den sidste af slagsen kan spores tilbage til 65 millioner år siden – lang tid før noget menneske gik på jorden.