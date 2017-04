Legendarisk tyk mops får klippet negle - internettet tager over herfra

Det er sjældent, at du støder på en mops på den ene eller anden måde, hvor du ikke har trukket lidt på smilebåndet. Uanset om det er billeder, video eller lyden af deres snorken.

Det har selvfølgelig noget at gøre med deres udseende. Deres ansigter ligner noget, der har fået tæsk med en stegepande, og det - sammen med deres usandsynligt uforholdsmæssige kropsbygning og store hundeøjne - gør, at du næsten ikke kan andet end at elske dem fra start.

Nu har en bruger på Reddit lige været så heldig at fange endnu et pragteksemplar af en mops, der skal have klippet dens negle. Den dejlige mops får vist ikke kun hundemad som kost og har et mere eller mindre nervøst ansigtsudtryk.

Billedet i sig selv er ret sjovt, men internettet har selvfølgelig taget over givet det en kærlig Photoshop-behandling. Billedet lå jo trods alt på Reddit.

Nyd dem herunder.