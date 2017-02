M! søger bikinipiger til nyt videokoncept

Yes! Nu har du chancen. Måske ikke chancen for at blive superkendt (okay, vi har selvfølgelig 185.000 følgere på Facebook og næsten 25.000 på Instagram), men mere chancen for at få en sjov én på opleveren. Her på M! søger vi nemlig et par piger, der har lyst til at være med i et lille videoprojekt.

Konceptet er såre simpelt, og vi vil ikke lægge nogle fingre imellem. Du skal sammen med en anden pige lave alle mulige ting (stop! Ikke på den måde) iført bikini. Det kan være alt fra at læse erotiske noveller op, spille FIFA og sjippe til pudekamp, at samle LEGO og køre gokart.

Ovenstående er blot idéer og ikke noget, vi har lagt os fast på. Det vil selvfølgelig kræve, at du og den anden pige skal møde op på redaktionen engang imellem, men vi betaler selvfølgelig alle omkostninger, der måtte være ved det (transport, frokost, osv.).

Så kære piger/M!-læsere. Er det dig, din veninde eller kæreste, vi står og mangler? Så send en mail til journalist Jakob Flarup på jakobfl@benjamin.dk eller en besked på vores Facebook – gerne med vedhæftede billeder eller link til Instagram-profil.

Vi glæder os til at høre fra dig!