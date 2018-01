M! søger kommunikationspraktikanter 2018

har du mod på at prøve kræfter med en branche i konstant forandring, hvor du får hands-on på formidlingen af den gode historie på daglig basis? Har du grammatisk korrekt skrivestil?

Vi åbner nu kontoret for 1-2 praktikanter til foråret 2018.

Ønsker du at omsætte dine teorier og viden til praksis i en medievirksomhed med mange adspredte opgaver og et ungt team i vækst? Stillingen giver dig mulighed for at prøve kræfter med de journalistiske egenskaber, der gør sig gældende, når man driver et internetmagasin og desuden få firsthand på, hvordan arbejdsprocessen fungerer i en evigt forandrende branche.

En kommunikationspraktikant får ved os lov til at komme i kontakt med alle flader af virksomheden, og det indebærer både arbejde med kommunikation til vores læsere, kommunikations - og koordineringsopgaver overfor nogle af landets største brands, indsigt i udvikling af nye medier samt kommunikationsstrategier. Desuden også hands-on-opgaver med social media-orienterede projekter.

Dine arbejdsopgaver vil primært være content-orienterede med henblik på at producere artikler, nyhedsopslag, social media-fokus, emneartikler og lignende. Du vil derudover indgå i en sparringsdialog med redaktørerne omkring aktuelle projekter, nye tiltag og udviklingsmuligheder.

Den rette kandidat er målrettet og ønsker at omsætte sin viden og talent til konkret praktisk erfaring. Praktikanten er i høj grad pro-aktiv, selvstændig og søgende i sit arbejde i forhold til at finde nyheder, gode idéer og muligheder for content-udvikling på daglig basis. Det er et stort plus for os, hvis du har evnen og lysten til at skrive, er glad for virale historier, film samt underholdning og måske gemmer på et halvvoksent legebarn indeni!

Connery Media er en lille dynamisk medievirksomhed med fart på, som dækker over både Connery.dk, M! og en række mindre nichesites.

Vi holder til i Nørresundby, hvor vi deler kontor med vores søsterselskab, Digitalbureauet Justworks. Praktikken er fuld tid, ulønnet og skal være i forbindelse med en videregående uddannelse. Vi kvitterer med godt humør, gode netværksmuligheder og frokostordning.

Hos os kommer du ikke til at sidde og trille tommelfingre i et hjørne eller slide med at opdatere kundelister, lave kaffe eller andre knapt så interessante eller relevante ting.

Lyder det som noget for dig? Så smid en hilsen, en spændende ansøgning og dit CV på [email protected] - skriv ‘Praktikant’ i emnefeltet!

Ansøgningsfrist løbende 2018.