Månedens burgeranbefaling: Cock's & Cows Sp34 (Anmeldelse)

I slutningen af 2017 drog vi et smut til Hovedstaden, hvor vi som altid holder udkig efter et solidt måltid for et par sultne redaktører - turen gik i denne omgang til Cocks & Cows-konceptet i København

Fordelt i forskellige afkroge af det københavnske byliv er man altid inden for overskuelig afstand til en velskabt burgeroplevelse. Indtil videre finder man Cocks & Cows i syv forskellige steder i Hovedstaden, mens vi nøjedes med at kigge forbi deres lokation på SP34. Lokaliseret i en lille hyggelig afkrog med full-blown ‘Murica’ på menukortet - men på den gode måde!

Menukortet bygger op omkring simple ting - mest af alt dit valg af burger og sideorders. That’s it. Men under overfladen finder man en kærlighed for råvarerne, en viden omkring den rette tilberedning og ikke mindst en spidskompetence for at kombinere smagene. Med kød godkendt af Dyrenes Beskyttelse, organiske råvarer og ikke mindst grøntsager fra Aarstiderne er man så småt ved at være ved målstregen i ønsket om en drømmedate med din burger.

Her snakker vi burgere, som holder sig til de simple glæder. Glæder som når man finder ekstra pommes frites i bunden af sin pose, men i denne omgang i form af en ekstra bøf i deres famøse The Governator - signaturburgeren, som omfavner det amerikanske med dobbelt op på kød, ost og bacon. What’s not to like? Trods svulstige kombinationer er man ikke på kanten af at smide sin livrem ud - tværtimod. Man får sig et tilpas måltid, hvor man får de bedste egenskaber af ‘double trouble’ uden at gå på kompromis med helbredet.

Derudover finder man de klassiske burgere med kylling, barbecue, gris eller chili, mens det i bund og grund handler om at holde sig til de simple råvarer og lade dem tale for sig selv. En tankegang, jeg sætter utroligt stor pris på, da man ofte kan lade sig lokke af ekstravagante burgere med alt, hvad hjertet begærer for i sidste ende at opdage, at de forskellige smage annullerer hinanden. Hos Cocks & Cows snakker vi saftige bøffer, passende mængde dressing, et sprødt element og en signatur-ingrediens til den givne burger. We like!

Forretterne og pre-snacks varierer i alt fra sticky-ribs til hjemmelavede chili cheese tops, mens sidesnacks giver dig en lækker frihed på pommes-fronten og en overraskende stort menukort til dressing. Under vores besøg fik vi desuden afprøvet juleudgaven, som involverede smørmøre tråde af confiteret and, som med de rette julekrydderier gav os forhåbninger om en genganger til juleræset 2018.

Samlet set har Cocks & Cows blikket på det rette mål - simple ingredienser, små sjove twists på menukortet og ikke mindst et fullblown amerikaner-inspireret udvalg - dog i de rette proportioner, så man går ud derfra med en besøgsværdig burgeroplevelse frem for et ødelagt bælte.