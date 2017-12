Madvarer du ikke vidste var giftige

Æbler

Ja, den mest udbredte frugt kan faktisk være dødelig, da kernerne indeholder små mængder af den samme gift som i kirsebærkernerne, cyanid. Man dør selvfølgelig ikke af at spise alle kernerne i ét æble, da mange kommer til at konsumere dem ved en fejltagelse - men store mængder kerner i fordøjelsen kan sagtens forårsage sygdom, og endda dødsfald.

- 'an apple a day keeps the doctor away', give me a break.