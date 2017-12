Mænd med en mikropenis kan rent faktisk være bedre i sengen

Mikropenissen.





Selvom kun 0,6 procent af alle mænd i hele verden har denne 'lidelse', så er den lille procentsats også med til at gøre konceptet endnu værre.

Selvom man altid siger, at det ikke er størrelsen, men gørelsen, så har mange stadig problemer med at turde at engagere sig i kvinder af frygt for afvisning eller lignende.

Med porno, som kan give indtrykket af, at kun mænd med baguette-penisser kan tilfredsstille kvinder, så er der håb for mænd med lidt mindre vedhæng.

Ifølge sex-terapisten Elizabeth McGrath, så kan du sagtens give kvinden en oplevelse på lagenet, selvom du måske har en günther på størrelse med en Tic-Tac.

Hun argumenterer for, at det ikke nødvendigvis altid skal være penetrationen, som kan tilfredstille kvinden til fulde - det handler om, hvordan vi bruger vores kroppe.

"There's humping, there's grinding, there's rubbing the penis on the labia or on the side, and then it expands into 'What kind of fun things can we do together?'.

"Look at it as an opportunity to find new things rather than focus on one way of doing it specifically."

Hun understreger, at den sex, man kan have med en mindre penis på mange punkter kan være bedre, da man derved undersøger nye, anderledes måder at tilfredsstille og udforske kroppen.

Sexlegetøj kan også hjælpe med den haltende størrelse, men i sidste ende handler det om at finde en fælles ting, som resulterer i nydelse.

Med hensyn til, hvorvidt mænd skulle fortælle kvinder, at deres penis er mindre end normalen - så er det helt forkert i hendes øjne. Det indikerer bare, at det skulle være unormalt at have det.

"For a partner responding, I would say to allow their own reaction to be there-to not feel like they have to fake it or shut it down. If they want to be physical with the person, then the best reaction is, 'I would like to know how to touch you'."





Så, hvis du skulle døje lidt med mindre vedhæng i bukserne, så handler det om at finde noget, der kan være interessant for begge partnere - og hvis ikke du kan udfylde hende behov (pun intended), så kan alskens fantasier, udforskninger og internetguides hjælpe dig langt af vejen!