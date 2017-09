Mand stak penis i vægtskive - brandmænd brugte herefter 3 timer på at få ham fri

Brandmændene i den tyske by Worms havde en noget anderledes opgave end normalt, da de i sidste uge blev kaldt til et hospital. Her fandt de en mand, hvis penis var fanget i en 2,5-kilos vægtskive.

Jo, den er god nok. En desperat mand valgte simpelthen at stikke sin bedste ven ind i hullet på en vægtskive, skriver Mashable.

Vi kan ikke lige forestille os, hvorfor manden synes, det ville være en god idé. Os bekendt findes der andre redskaber, der kan bruges, i tilfælde af at de langhårede ikke vil lægge krop til.

Ikke desto mindre brugte de hjælpsomme brandmænd hele tre timer på operationsbordet, hvor redskaber som skærekværn, en vibrerende sav og et hydraulisk redningredskab (hvad det så end er) var i brug. Vi forestiller os umiddelbart ikke, at aktionen har været noget kønt syn - eller for den sags skyld nogen hurra-oplevelse for patienten.

Fyren her tog en klokke(værks)klar dum beslutning og måtte da også mærke bøden på egen krop. Det gør han nok ikke igen, og vi kan heller ikke råde dig til at prøve… medmindre du selvfølgelig vil finde ud af, hvad et hydraulisk redningsredskab er.