Mandelisten: Her er 10 ting, du gerne skulle have gjort allerede nu

1. Lært at bakke med en trailer

Der er to slags mænd her i verden: Dem, der har bestået den ultimative manddomsprøve, og dem, der må forsøge at forklare farmand, hvorfor der er en kæmpe bule bag på hans spritnye Toyota Avensis…





2. Smidt dit billede af Manhattans skyline i skraldespanden

Sirlige, sort/hvide, indrammede billeder af New York er naturens måde at fortælle piger, at de skal skynde sig væk. Hvis du vil se på skyskrabere i New York, så tag til New York og drop det forbande billede på drengeværelsets slidte vægge. Det er alligevel efterhånden billigere at tage til New York end at tage DSB fra den ene af landet til den anden.





3. Indset, at det ikke længere er juni 1992

Vi ved godt, at du sikkert ikke var født, da vi vandt EM i fodbold, men vær nu helt ærlig – du regner alligevel altid med, at Danmark vinder, på trods af, at en af vores bedste såkaldte angribere hedder Nicklas Bendtner…

4. Fået en sexskade

Altså en rigtig sexskade. Sådan én, selv sygeplejersken på akutmodtagelsen bliver imponeret over, når hun beder dig om at tage bukserne af og lægge dig forsigtigt op på briksen. Det er ikke nok bare at troppe op med gonoré eller en flækket overlæbe, fordi du igen har klappet en eller anden vilkårlig rockertøs i røven nede på bodegaen.