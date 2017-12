Netflix sender dig en 'er du okay?'-mail, hvis du bingewatcher for meget

Du kender sikkert følelsen af "ah, så lige ét afsnit mere - og et mere", og inden længe er du nødt til at se en hel sæson i et bingewatching-take.

Du kender funktionen, hvor man bliver spurgt "ser du det stadig?".

Well, der findes åbenbart en ny funktion, som fortæller dig, når du bingewatcher for meget.

En bruger fortalte følgende om sin oplevelse:

I received an email from Netflix asking if I was okay. They had noticed that I had my account running non-stop for over a week and they wanted to check on me and make sure I was doing well since my viewing activities became so much more frequent than they used to be. Honestly made me feel better just knowing that someone, even a stranger working at a customer support agency, cared about my mental health.

Good guy Netflix - sådan undgår man da, at der er problemer i hjemmet og at tv'et bare kører!