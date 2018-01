Nu kan du bo på et Game of Thrones-inspireret hotel i Finland

Der findes nemlig nu et hotel i Finland, som er et ishotel skabt i en fantastisk kollaboration mellem HBO Nordic og Lapland Hotels SnowVillage.

Efter en lille 90-minutters flyrejse fra Helsinki befinder man sig i et hotelkompleks, der strækker sig over 20.000 m2. Her finder du alt fra bar, restaurant og en statue af The Mountain til mystiske white walkers og fede referencer til serien over hele linjen.

Fordelt på hele hotellet kan du i alt bo i blandt 20 millioner kilo sne og 350.000 kilo krystal-is for at få den fulde 'naturoplevelse' blandet med mystik og The Wall-stemning.

Du kan eksempelvis sove, mens en White Walker våger over dig - creepy as fuck, men samtidig awesome as fucking fuck: