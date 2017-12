Nu kan du få en julesweater, der hylder din yndlingshjemmeside

Når det kommer til den søde juletid, så har den grimme julesweater fået lidt af en renæssance i nyere tid - hvor den før blot var et hyggeligt hjemmestrik, man fik af sine bedsteforældre, er det nu blevet en trend og på mange måder 'cool' at have en grim, grim sweater på til højtiden.

Så hvorfor ikke gå hele vejen?

På diverse pop-up-butikker i New York og Milano kan man nemlig få The Provocateur - eller rettere sagt en julesweater, som har Pornhub-logo på.

Den er selvsagt ret svær at få fat i, men ikke desto mindre derfor også ret fed at have på - så alle kan se, at du sætter pris på nettets muligheder!

Den koster 1150 kroner og er et fint lille colab mellem Richardson x Pornhub.

