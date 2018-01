Sidste år havde LEGO-fan Jacob Sadovich tilføjet en idé om et LEGO-flaskeskib til LEGO-ideas - hvis du ikke kender til dette, så er det et site med et forum, hvor fans i alle lande kan dele deres designidéer. Får din idé nok opmærksomhed, så er der en chance for, at LEGO vil lancere dit produkt.





- og det skete så for Sadovich, som tog et anderledes take på et klassisk flaskeskub. Nu er sløret løftet for det endelige design, selvom vi endnu ikke kan købe den - LEGO har sagt, at den er trapperne snart, og det er et byg-selv-kit, vi er klar på at bestille til kontoret!