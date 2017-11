Nu kan du få Thanksgiving-kalkun infused med vodka

Amerikanerne er meget glade for deres årlige Thanksgiving-tradition med helstegt kalkun, fyld, sweet potatoes - og selvfølgelig en masse alkohol ligesom den danske julefrokost!

Men hvad hvis nu måltidet i sig selv var lidt af en drink?

Det har restauranten Selena Rosa i New York sammen med bartenderen Sam Musovic tænkt meget over og fundet på en 9 kilo tung kalkunsteg infused med vodka.

Inden pipfuglen kommer ind i ovnen, er den infused med Devil's Spring Vodka. Efter en hedetur i ovnen får den igen små injektioner med vodka ind i kødet. Her kan folk, som kommer ind i restauranten vælge vodka med smag af enten ananas, æblecider, grøn æble, fransk vanilje eller kokosnød.

Er vi de eneste, der tænker, at de burde have nøjes med injektionerne i starten - og lade være med at få kødet til at smage sødt?

Anyways, hvis du slår et smut forbi Upper East Side til restauranten for at få vodka-kalkun, så sørger restauranten for en taxa hjem - måltidet er åbenbart godt krads i ganen!