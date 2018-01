Nuet 2.0: Pop-up-middag med gourmetmad, fælleskab og ingen smartphones

Konceptet er lavet i samarbejde med kokken Edin Dzemat og to af verdens bedste bartendere Josefine Sondlo og Jonas Brandenborg Andersen - foruden ekspertise på mad- og drinksfronten, sørgede Maria Helander for at skabe en mindfuld måde at spise på til de søde toner af violinisten Andreas Bernitt, som havde komponeret musik blot til denne middag.

Middagen blev afviklet i tre etaper, hvor journalisterne til sidst dog måtte erkende, at portionerne kunne have været lidt mere ‘mættende’ - ikke desto mindre var smagsoplevelsen ganske fremragende. En østers med urteolie blev skyllet ned med en cocktail infused med tang, mens hovedrettens babyknoldselleri i cremet sauce blev akkompagneret med en whisky sour-lignende drink - blot med rom. Desserten var en cremet is med kantareller med bær og smagsmæssigt var middagen helt sublim.