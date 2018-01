Optagelser af Kit Harington aka. Jon Snow drunk as fuck, der bliver smidt ud af en natklub

Det er rart at se, at Hollywood-stjerner såsom Kit Harington ikke er bange for at hive en almindelig fyraftensbajs op til noget, der ligner et Dothraki-bryllup. Sådan havde han det i hvert fald henover weekenden, hvor han fik lidt for meget af den søde humle på en bar i Manhattan.

Videoen viser Harington i en tihestes brandert, og forinden da skulle han efter sigende være blevet vist ud af baren, da han blev gal over et spil pool og kastede med køerne. Videoen viser så, hvordan han valgte at komme tilbage for fysisk at blive smidt ud.

King in the North!

Måske var han også lidt gal over, at Game of Thrones først rammer til 2019?