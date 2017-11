Overlevelsesguide til julefrokostsæsonen

4) ’Den liderlige kollega’-dilemmaet

Hvis du er…

Optaget – snapsen kan muligvis have den effekt, at øjeblikket er inde til at ryste op i den trivielle hverdag, men det er ikke det værd. Bare tænk på et tungekys med én, der lige har fortæret en sildemad svømmende i karrysauce og løg, så skal lysten nok gå væk.

Single – dette er en vurderingssag! Få en af de ædru taberkollegaer til at vurdere hendes udseende ud fra et perspektiv, som ikke sejler i snapselage. Er hun godkendt, dukker endnu en vurderingssag op – enten godkender han hende på grund af, at hun rent faktisk er en snack, eller også godkender han hende, fordi han ikke har set så meget kavalergang, siden hans mor bukkede sig ned efter vasketøj på hans værelse, da han var 17 år.

Bonustip:

Hvis du bare har tænkt dig at gå all-in på pigen, kan du ligeså godt kombinere det med at bryde reglen om et besøg på kopimaskinen. Render du rundt med et veludstyret dunkedyr mellem benene, så fungerer en fotokopi af denne sikkert på de fuldeste kvinder.

5) Værdien af rester

Betegnelsen ’rester’ er ofte et andet ord for satans værk. Begrebet vækker hurtigt associationer til en barndom, hvor de gamle i stedet for at lave et nyt måltid biksede en kombination af gårsdagens måltid sammen til en pærevælling af katastrofale dimensioner. I denne sammenhæng er det noget helt andet, da man med lidt sund fornuft kan forberede et nemt måltid til efter byturen – hvis du lige bikser en flæskebandit på et stykke rugbrød fyldt med et rødkålshelvede samt et par dunser på en tallerken inden afgang downtown, så har du en herlig overraskelse, når du kommer hjem. At du så vågner med rødkål i hele krydderen er til at leve med!



God fornøjelse med julefrokosterne!