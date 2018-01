Paradise-karaktererne Lenny og Philip er blevet kastet ud i alternativt dating-program

Paradise Hotel-vennerne Philip og Lenny er taget ud på et kæmpe eventyr! Efter at Lenny i mange år har ledt efter kærligheden, har hans bedste ven Philip besluttet sig for, at det nu skal lykkes at finde Lennys nye store kærlighed. Philip vil være hans Wingman og forsøger gennem programmerne at finde den helt rigtige pige i jagten på den helt store kærlighed til Lenny. Samtidig har de en konkurrence kørende, hvor Philip i hvert program vil udfordre Lenny til at teste hans grænser og vinderen får den tvivlsomme ære af at få en tatovering af den anden.

Sådan lyder beskrivelsen, for det nye program, der blandt andet kører på Viafree, med ny episode hver tirsdag.

Hver uge bliver Lenny kastet ud i en ny udfordring, og allerede fra starten af, lægges der skarpt ud, da Lenny på sin dobbelt-date, skal massere sine to "ofre".

Se klippet her: