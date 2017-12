Pizza Hut medarbejder fyret for at skrive sjofel besked på pizzaæsken

Man siger, at kunden altid har ret.

Men hvad hjælper det, når kundens mor har endnu mere ret?

For nylig har folk på Twitter flittigt brugt hashtagget #JusticeForPizzaGirl for at vise deres støtte til den Pizza Hut medarbejder, som blev fyret efter at have skrevet en sjofel joke i pizzaæsken, efter kundens ønske.

Det viste sig dog, at moren til kunden (som var hendes to sønner) ikke synes, det var lige så sjovt, hvorfor hun på de sociale medier protesterede over denne uanstændige form for humor. Joken lød således:

What do a pizza delivery driver and a gynocologist have in common?

They both have to smell it, but neither of them gets to eat it.