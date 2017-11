Will Ferrell og Mark Wahlberg har et joke stand-off i Youtube-serien "You laugh - you lose".





Konceptet er simpelt. Den der griner, får et points. Flest point taber. Formatet lyder på gennemførte platte dad-jokes, som man absolut aldrig burde grine af, men alligevel gør.

Hvis du vil se et rigtigt team med pro dad-jokes, skal du tjekke den nederste video, niveauforskellen er mindblowing.