Det har altid været et diskussionsemne, når det kommer til at finde den bedste chokoladebar nogensinde - alt fra Twix, Mars og Snickers til Bounty, KitKat og Milky Way - kært barn har mange navne.

Du tænker måske, at du efterhånden er lidt af en choko-ekspert - men kan du gætte chokoladebaren, når du får den 'nøgne' bar?

Her snakker vi chokoladestænger, som ikke længere har de ikoniske logoer på indpakningen.

Tag testen herunder og kom i gear til julesnolderiet!