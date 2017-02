Der skal ikke ret meget til at vise hende at du ikke har glemt hvilken dag det er, heller ikke selvom du absolut ingen penge har. Sig til hende at I skal ud og gå en tur, som var det enhver anden gå-tur. Under jeres tur, kan du fortælle hende hvad hun betyder for dig. Gør noget sjov ud af det og fortæl med fagter, hold om hende, sæt hende op på din ryg og giv hende en sving om, og ja, gør det gerne på åben gade. Det viser kun at du er ligeglad med andre om jer og sætter derved hende i fokus.