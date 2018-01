Sådan laver du din egen Bacon Jam

Nogle gange kan man godt tænke, at bacon bare burde på alt - et kyllingebryst, en hotdog, en håndmad eller en helt fjerde ting. Men man kan jo ikke have stegt bacon klar på minuttet døgnet rundt, så hvad gør man? Man laver selvfølgelig en relish-marmelade!

Og ikke bare en hvilken som helst kød-marmelade - den ultimative konstellation med kaffe, whisky og en røvfuld bacon!

Opskrift

(2 små glas)

250 g bacon

2 løg

2 fed hvidløg

1 rød chili

1/2 dl whisky

2 spsk. brun farin

2 spsk. æblecidereddike

1/2 dl espresso (eller meget stærk kaffe)

1 tsk. salt

3 spsk. ahornsirup

Steg bacon i ovnen ved 200 grader, til det er helt sprødt. Hak det fint. Hak løg, chili og hvidløg fint. Bland løg, hvidløg, chili og bacon sammen med brun farin, æblecidereddike, espresso, salt, ahornsirup og whisky. Hæld massen på en pande og bring det i kog. Skru derefter ned for varmen og lad det simre ved svag varme i 35-40 minutter - indtil massen er tyktflydende, brunlig over hele linjen og smagen bare sparker som en hest.

Lad det køle af, da massen sætter sig lidt mere og opbevar i køleskabet. Du har nu velsmagende relish/marmelade til alle lejligheder - mandebrunch, tømmermændsmad, ostebord, you name it.

Game on!