Sådan overlever alligatorer, hvis vandet fryser til is

Man bliver altid overrasket over, hvordan visse dyr i naturen nogle gange har lært sig selv at overleve i de mest ekstreme områder i verden - eksempelvis er der fisk, som kan overleve ved at være frosset i is på ubestemt tid!

Noget i samme stil er for nyligt blevet optaget og lagt på nettet - nemlig alligatorens måde at overleve, når dens sø fryser til is. Optagelserne stammer fra en sø i North Carolina, hvor man kan se, hvordan alligatoren har snuden over isen, så den kan trække ilt ind uden at skulle have hele kroppen i overfladen.

Alligatorer kan selv regulere deres kropsvarme, og kan derfor gå i en form for hi, så de basalt set bare ligger på stand-by, indtil isen smelter.

Nature, hell yeah!