Der kan være mange grunde til at spare på benzinen. Det er jo ikke ligefrem gratis, og med forurening og deslige kan argumenterne for at finde erstatninger være mange. At Coca Cola skulle være en mulighed, var jeg nok ikke kommet på, men tjo, hvorfor ikke? Youtuber TechRax har i hvert fald givet det et forsøg, som du kan se i denne video.

Og så vil jeg lige råde dig til at se videoen til ende, før du selv benytter dig af Cola som benzin.

Et lille tip: Lad være..