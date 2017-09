Snedker tager genialt pis på en langsom lærling i megasjov video

Det er standard at tage pis på lærlingen på enhver arbejdsplads, og så længe det ikke tager overhånd og bliver til decideret mobning, er det bare god værkstedshumor. Det kan du se et eksempel på i videoen ovenover, hvor en snedker tager genialt pis på langsom lærling ved at lade som om, at hans finger er sømmet fast til et bræt og han skal have hjælp til at komme fri. Selve pranken er egentlig ikke så vild, men læg lige mærke til, hvor længe det tager lærlingen at finde ud af, at det bare er gas. Han kæmper vel med bare ikke at besvime.

Leveret af Mandesager.dk