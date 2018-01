Snoop Dogg designer ny fastfood-menu til rygere med munchies

Efter Californien lancerede nogle nye regler, som gjorde marijuana lovligt i visse dele af USA på medicinsk basis for noget tid tilbage - så er det nu officielt blevet lovligt at købe marijuana til 'hyggeforbrug'.

Og det er bestemt noget, som Snoop Dogg er tilfreds med - så tilfreds, at han har slået sig sammen med fastfoodkæden Jack in the Box for at skabe Merry Munchie Meal.

Et måltid, som rummer alle de elementer man har lyst til, hvis man har 'The Munchies'. Konceptet vil kunne findes ved tre udvalgte restauranter og bestå af to tacos, kyllingestrimler, 5 churros, pommes frites, løgringe og en lille sodavand - for 26 kroner!

”We are about welcoming all of our guests, no matter what they’re craving or why they’re craving it.”, fortæller marketingchefen Iwona Alter, og viser derfor nye veje i fastfood-imaget for at få folk til at vælge deres lokationer.