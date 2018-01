Stilet barbersalon i Chicago forvandles til 1970'er-bar om natten

Når det kommer til at rejse ud i verden for at opleve forskellige ting, så er det ikke altid nødvendigt med de helt store safaripakker, historiske monumenter eller klassiske turistmål - oplevelserne kan ligge i selv de mindste ting på din rejse.

Tag for eksempel Blind Barber i Chicago, som i sig selv er en fryd for øjet - der er ikke noget så cool, som en barbersalon, der kigger sig over skulderen i forhold til fortidens oldschool-indretning og attitude. Vælger man ydermere at komme forbi i aftentiden, så er stedet forvandlet til en lounge bar inspireret af 1970'erne.

Rendyrket coolness!