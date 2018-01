'Sunions' er løget, der ikke får dig til at flæbe, når du snitter det

Løg er en nødvendig smagsgiver i mange retter, men det er en pain in the ass at tilberede. Selvfølgelig mest af alt, fordi vi kommer til at flæbe så meget, at vi føler os som en pige på 7 år, hvis yndlingsbamse er gået i stykker. Og det er ligesom ikke den fedeste følelse, vel? Alligevel finder vi os i det, fordi vi gerne vil spise smagfuld mad.

Men forestil dig, hvis der fandtes et løg, der ikke fik dig til at græde. Og vi lever jo i 2018, så nu behøver du faktisk ikke kun forestille dig det. Et amerikansk firma har nemlig udviklet et løg, som ikke får dig til at tude som en lille pige. Løget kaldes sunions og skulle eftersigende frigive færre af de svovlholdige aminosyrer, som normalt er medvirkende til svie i øjnene og dermed tårer.

Virker det overhovedet?

Ja, det er selvfølgelig det vigtigste spørgsmål. Heldigvis har folkene ovre ved Huffington Post undersøgt sagen for os, og det viser sig, at ingen af de 6, der har forsøgt sig med løgene, har fået tårer i øjnene.