Til manden der har (næsten) alt: Her er bæltetasken der giver dig dad bod med det samme

Hvis du har fulgt med i medierne inden for det sidste års tid, har du med garanti bemærket, at det mandlige kropsideal har ændret sig. Det er nemlig slut med hårdt pumpede, solariebrune overkroppe.

Nu skal du nemlig have en ’dad bod’. Altså en lille far-vom, og den må faktisk gerne være lidt behåret. Ifølge videnskaben er hår nemlig et udtryk for et højt testosteronniveau, der betyder styrke, maskulinitet og masser af sex-drive.

Og selvom nyheden med garanti skabte glæde på diverse bodegaer landet over, findes der faktisk nogle mænd, der ikke kan præstere en behåret øl-dunk, heriblandt mig selv. Heldigvis for mig - og alle andre, der ikke kan leverer en 'velstandsvom' - har en ung fyr fra London sørget for os.

Navnet på fyren er Albert Pukies, og han vil lancere et produkt, der fremadrettet kan sikre dig succes hos det modsatte køn. Også selvom du ikke kan drikke Slots Classic eller fordrage svensk pølseret. Opfindelsen er ganske simpel: Et mavebælte, der er formet og udsmykket som en ægte farmave.

Alberts genialitet er dog ikke sat i produktion endnu, da han stadig leder efter samarbejdspartnere, der vil hjælpe med at sende produktet på gaden. For at skabe opmærksomhed omkring sit produkt har han blandt andet oprettet en Instagram-profil og udtalt sig til hjemmesiden Boredpanda.com.

- Jeg har skabt Dadbag, fordi jeg er desperat efter at få en far-krop, samtidig med at jeg dog er meget bekymret for de sundhedsrisici, der følger med den. Løsningen er ret simpel, en bæltetaske med en passende far-navle printet på, skriver Albert Pukies.

Vi krydser fingre for, at Albert får succes med sit produkt. Indtil da kan du nyde billederne af vidunderet herunder.