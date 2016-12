To advokater anklages for porno-scam for 40 millioner kroner

Brevet du modtager, hvor du klantres for misbrug ophavsretsloven, må være enhver internetpirats værste mareridt. Det er et klart tegn på, at copyrightholderne ved, du har hentet noget materiale ulovligt. De lader oven i købet op til at sende advokater efter dig, hvis du ikke betaler bøden.

Men ifølge en anklage fra sidste uge lader det til, at systemet også har åbnet en dør for en seriøst kreativ omgang svindel. Anklagen omhandler to advokater, Paul R. Hansmeier og John L. Steele, som brugt ophavsretsloven til at afpresse porno-pirater over tre år.

Hjemmelavet porno

Ifølge anklageren har de to advokater uploaded pornografiske videoer til forskellige ‘torrent’ hjemmesider, heriblandt The Pirate Bay, hvorefter de aggressivt har gået til de brugere, der har downloaded materialet.

Herefter har de brugt en standard formular for misbrug af ophavsretten og truet brugerne med sagsøgninger for op imod 1 million kroner per sag, hvis de ikke betalte et forlig på 30.000 kroner. Og bare rolig, det bliver meget værre.

Igennem de tre år skulle Hansmeier og Steele have skaffet ophavsret på videoerne gennem skuffeselskaber, hvorefter de så har uploadet videoerne. Men hvad så, når de ikke kunne få fat i flere videoer? Jo, så begyndte de at filme og producere deres eget porno. Gutterne er fulde af talenter!

- De tiltalte har anvendt afpresningsteknikker, så sagerne kunne afsluttes hurtigt, inden de anklagede var klar over rollen i de uploadede film. De anklagede har ofte været flove, eller har ikke kunne forsvare dem selv økonomisk. Når de anklagede gjorde modstand, tog de tiltalte sagerne tilbage, så deres svindelnummer ikke blev opdaget, står der er anklagen.

De to advokater er anklaget for i alt 18 sager, heriblandt mail- og brev-svindel, hvidvaskning af penge og sammensværgelse. Hansmeier er også blevet frataget sin ret til at praktisere lov tidligere på året.