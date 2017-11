Top 10 – Sådan beskriver de mest populære singler sig selv på Happn

Hvis du er single, har du sikkert også prøvet at skulle sidde at formulere profiltekster til diverse datingapps. Skal man være unik og quirky? Eller er det bedre bare at play it safe?

I sidste ende kommer det selvfølgelig an på, hvem det er, du gerne vil have på krogen. Alligevel er der visse ting, der virker bedre end andre. I hvert fald har datingappen Happn kortlagt, hvilke udtryk der fungerer bedst ved at analysere profilbeskrivelserne blandt de mest populære brugere i appen. Og her er det faktisk formuleringer som "er god til at lave mad", "vil have en sjov fyr" (hvis det selvfølgelig er det, man søger..) og "elsker at rejse", som ligger højt på listen.

At snakke om madlavning har overhalet emnet rejser, der lå øverst på listen i Happns kortlægning sidste år, som - let's face it - også er en smule kliché, men ikke desto mindre er den stadig på listen.

– Vi kan tydeligt se, at brugere, der har skrevet et par linjer om sig selv, har større

chance for at blive liket af andre singler på Happn. Opskriften på succes lader

unægteligt til at være at fortælle om sine interesser, og hvad man søger. Men husk, at

det er vigtigt, at du er dig selv, uanset hvilke formuleringer, der er mest populære, siger Claire Certain, pressetalsmand hos Happn.

Synes du også, det der med profiltekster er svært? Så får du her Happns 10 bud på de mest populære!

1. ”Er god til at lave mad”

2. ”Vil have en sjov fyr”

3. ”Elsker at rejse”

4. ”Vil møde nye mennesker”

5. ”Med begge ben på jorden”

6. ”Vil gerne mødes over en kop kaffe”

6. ”Jeg bor i”

7. ”En sød pige”

8. ”Vil gerne mødes til et glas vin”

9. ”Elsker sjov og ballade”

10. ”Søger noget seriøst”