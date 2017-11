Undersøgelse viser, at der findes én ulempe ved at være lækker

Man kunne nok let fristes til at tro, at attraktive mennesker har et lettere liv. Døren bliver altid holdt for dem, de får gratis drinks og sikkert meget mere sex.

Men faktisk viser det sig, at der også er en ret stor ulempe ved at se for godt ud. Eksperter ved London Business School har fundet ud af, at ved ansøgninger om bestemte typer af jobs, har attraktive personer en kæmpe ulempe. Når der er tale om jobs, der er mindre glamourøse og ønskværdige, er det nemlig ikke en fordel at se godt ud. Grunden er, at dem, der skal ansætte folk, på forhånd vil dømme folk ud fra, hvor meget de tror, folk vil gøre i et bestemt job, og her antager de, at attraktive mennesker vil være mere interesserede i et mere ønskværdigt job.

Forskerne testede mere end 750 deltagere og kom frem til dette:

“People generally hold positive stereotypes of physically attractive people and because of those stereotypes often treat them more favorably. However, we propose that some beliefs about attractive people, specifically, the perception that attractive individuals have a greater sense of entitlement than less attractive individuals, can result in negative treatment of attractive people.

“When selecting candidates for relatively less desirable jobs, decision makers try to ascertain whether a candidate would be satisfied in those jobs, and the stereotype of attractive individuals feeling entitled to good outcomes makes decision makers judge attractive candidates as more likely to be dissatisfied in relatively less (but not more) desirable jobs.

“Consequently, attractive candidates are discriminated against in the selection for relatively less desirable jobs.”

Jeg ved ikke med jer, men umiddelbart tænker jeg, det er en meget lille pris at betale, for derimod at være hamrende lækker.. men hvis du er jobsøgende, er det da værd at tænke over!