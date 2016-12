Vanvittigt basketskud: Rammer kurven på 200 meters afstand

I NBA kan du vinde gode penge, hvis du som tilskuer er i stand til at ramme kurven fra midterlinjen. Det er svært for de fleste og ender oftest med en misser, hvis bolden overhovedet når så langt.

Det amerikanske trickhold Harlem Globetrotters vælger så lige at tage disciplinen til nye højder, bogstaveligt talt. Bolden bliver kastet mod kurven fra hele 200 meters højde, og ja, bolden ryger selvfølgelig i.

Det sejeste ved tricket er, at der sker en såkaldt ‘Magnus Effect’. Når bolden bliver kastet, påvirkes den med en lille smule spin, som over længere afstand vil ændre boldens kurs drastisk. Det har noget at gøre med rotationen på bolden, luftens modstand og boldens modstand.

Bolden ser derfor ud til at være et godt stykke fra kurven, men med ét laver den nærmest et “L” og rammer derfor plet.