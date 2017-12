Verden rundt i forladte OL-stadioner

Har du nogensinde spurgt dig selv, hvad der sker med et stadion, der er bygget til de Olympiske Lege efter at legene slutter?

Hvis man har gået med ovenstående tanker, kan man få et svar på Imgur.

Redditbrugeren 'InsideLight' har nemligt delt linket til et interessant album, som giver et svar på spørgsmålet.

Nogle er nedlagte, andre er helt uigenkendelige og nogle... ja, de er blevet til gravpladser.

Som en anden Redditbruger kommenterer, så kan de mange gravpladser forklares ved at vende tankerne mod krigen der raserede i Bosnien under Eksjugoslaviens opbrud.

I 90'erne blev Bosniens hovedstad, Sarajevo, belejret af serbiske soldater og det førte til at ethvert bart stykke ledigt græs blev brugt til at begrave de døde - kirkegårde, haver, parker og det olympiske stadion.

Læg også mærke til billede nr. 10.

Utroligt nok er svømmepølen i Athen stadig i brug.

Måske af mennesker, men helt klart også af spøgelser!

Er det mon værd at fiske et OL hjem til Danmark anytime soon?

Og er ligheden mellem nedlagte stadioner og enkelte baner i CoD: Modern Warfare ikke slående?