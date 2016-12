Verdens dårligste idé: Spiser tacos, drikker afførings-middel og limer sin røv sammen

Det er stuntet, der er så dumt, at ikke en gang drengene fra Jackass kunne finde på at kaste sig ud i det.

Simon Christopher er en gut, der har valgt at vie sit liv og sin youtube-kanal til at lave alverdens dummeste stunts. Han har blandt andet prøvet at slå verdens rekorden i at drikke citron-juice igennem et sugerør, hvilket endte i et voldsomt bræk-orgie.

Og han har også tidligere sat sit klokkeværk i vejen for en flyvende baseball, så der er altså tale om en gut, der får dårlige idéer og ikke er bange for at føre dem ud i livet.

Mexicansk mareridt

Nu har han så lavet sit til dato dummeste stunt. At lime sin røv sammen, efter han har drukket en hel flaske afførringsmiddel og spist stærk, mexicansk mad.

Alt i alt et forsøg, der ender som man kan forestille sig. I store smerter.

Se den vilde video herunder. Vi må nok hellere understrege, at det ikke er for sarte sjæle: