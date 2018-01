Vikingskæg og kontaktsport er ikke altid en god kombination

Et fuldskæg kan for mange være en modegenstand, statement eller blot en mandig måde at pryde sit ansigt på - men det har også sine ulemper. Det store skæg kan sidde fast i lynlåsen, driller lige så meget i fugtigt vejr som normalt hår og kræver lidt mere opmærksomhed, end man tror.

Men det værste, jeg endnu har set i forhold til at være uheldig med sit skæg, var i en åbningskamp i lørdags, hvor Sharks mødte Maple Leafs.

Her stødte de to stjerner Joe Thornton og Nazem Kadri sammen flere gange, og det resulterede i, at Kadri, i et forsøg på at rive i Thorntons trøje, fik fat i hans skæg - og efterfølgende kunne slippe en gigantisk hårbolle på isen.

Thank god for folk, som har fanget dette på video - se med herunder: