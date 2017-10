Website sender anonyme F*ck off mails til din chef

Det er lidt for nemt, men super passivt-aggressivt!

De anonyme folk bag projektet, fortæller at de siden lanceringen af servicen er eksploderet i besøgende, og allerede på lanceringsdagen havde de over 10.000 folk der sendte en anonym mail til deres chef.

"Vi har modtaget et par mails fra folk, der bedte os om at fortælle hvem afsenderen var, flere af dem var klar til at smide boksen for informationen. Vi har afvist alle, både fordi vi ikke vil, og fordi vi ikke kan."

tellyourbosstofuckoff.com - Hop over og tjek skidtet, der er en herlig lille hilsen fra teamet, når du har afsendt dit budskab.