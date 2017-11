20 ting kvinder tænker, når de får en kæreste op til jul

1) Jubi, endelig en jul, hvor jeg ikke skal være single og alene!

2) Julen ér virkelig the most wonderful time of the year

3) Måske jeg skulle hænge en mistelten op? Nu der rent faktisk er en at kysse på

4) Ih, vi skal bare hygge og bage pebernødder og...

5) Åh, så får jeg jo også en ekstra gave!

6) Er det lidt for voldsomt uopfordret at sende ham en ønskeseddel? Bare lige for at pege ham i den rigtige retning?

7) Åh nej, vent lidt.. det betyder jo, jeg også skal give ham en gave!

8) Fyre er så besværlige at købe gaver til. Hvad giver man lige?

9) Underbukser?

10) Parfume?

11) Et hjemmelavet gavekort på X antal blowjobs?

12) Åh nej, betyder det nu, at jeg skal til at rende til dobbelt så mange familiejulefrokoster?

13) Han forventer da forhåbentlig ikke, jeg vælger hans over min egen?

14) Hvad gør vi lige, når alle holder julefrokost 2. juledag?

15) Hmm.. hvis nu vi er ved min familie i år, kan vi altid være ved hans.. om et par år?

16) Hvis vi overhovedet stadig er sammen til den tid..

17) Det hele virker pludselig lidt besværligt.

18) Det er jo faktisk også meget rart at være single, så der er ingen, der kan dømme, hvor mange skumjulemænd og pebernødder jeg egentlig spiser!

19) Eller sige "ej, det er jo for børn", når jeg foreslår, om vi ikke skal se julekalender!

20) Åh, sikken voldsom trængsel og alarm..