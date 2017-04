Den frækkeste 'lip sync battle' nogensinde? Kate Upton smadrer Britney Spears på sexfaktor-skalaen

Tilbage i folkeren – dengang internetpornoen endnu ikke havde gjort sit indtog – måtte man ty til andre hjælpemetoder at få stillet sine lyster. Eksempelvis via musikvideoer med datidens mest sexede sangerinder. Hvem er ikke blevet opstemt af eksempelvis Christina Aguileras ’Dirrty’? Eller Eric Prydz’ ’Call on Me’? Skruer vi tiden endnu længere tilbage til… lad os sige 1998, så var det dengang, en 17-årig pige lige var slået igennem med sin første hit-single ’Baby One More Time’. Vi taler selvfølgelig om Britney Spears, der må siges at have haft et noget turbulent liv de sidste 20 år. Men det glemmer vi for en stund og skruer i stedet tiden frem til 2017, hvor en af de frækkeste piger derude hedder Kate Upton. Ikke at hun er kendt for sin skønsang, men mere bare for indbegrebet af sexappeal. En ting, hun endnu engang har bevist, når man ser, hvad hun præsterer i det kommende afsnit af program-serien Lip Synch Battle.

Torsdag kan du nemlig se hende – hvis du befinder dig i USA – tage sig ud som netop Britney Spears fra hendes video til førnævnte ’Baby One More Time’ på kanalen Spike. Hvis ikke du tilfældigvis er i Guds eget land, kan du selvfølgelig også bare se med her, hvor du får et klip fra den fulde optræden.