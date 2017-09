Disney-stjerne er blevet voksen: Se hendes nye frække photoshoot

Det er sikkert nogle år siden, at du sidste gang så Disney Channel (det håber vi virkelig), men derfor kan det stadig være, at en vis pige stadig sidder klistret fast på nethinden. Ja, det er selvfølgelig Peyton List, vi snakker om.

Vi skal tilbage til 2011, hvor hun for første gang spillede med i serien Jessie. Sammen med Debby Ryan styrede de to piger showet over hele fire sæsoner, hvilket må betragtes som en succes.

Sidenhen er de to piger blevet ældre, og Debby bragte sig selv i søgelyset sidste år, da hun kørte galt i sin Audi, mens hun var påvirket af alkohol. Denne gang er det så Peytons tur til at gøre sig bemærket. Dog ikke i samme stil som hendes uheldige veninde, men i en mere delikat retning.

Den blonde skønhed har fået taget et par billeder, der for de fleste vil betegnes som udfordrende, hvis vi stadig skal forbinde hende med Disney. Men hvad ved vi? Vi er jo bare en flok drengerøve, der nyder synet af flotte piger, som kan lide at dele deres eget udseende.

Se billederne herunder.