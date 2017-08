En sort/hvid Fergie helt uden tøj på er den bedste Fergie

Hvis vi skruer tiden tilbage til 2016, var et af højdepunkterne Fergies ultra-frække musikvideo, hvor hun sammen med et hold mødre viste os, hvordan mælk sagtens kan bruges til andet end at drikke. Bevares, musikken var intet mindre end forfærdelig, men det kan du jo bare slukke for.

For mindre end en måned siden viste den 42-årige skønhed så sin labre bikini-krop frem igen. Denne gang fra sin ferie på Hawaii, og hold nu op, hvor vil den kvinde bare ikke ældes. Succesen bag Black Eyed Peas har aldrig været mere soleklar.

Og du ved selvfølgelig godt, hvor det er, vi vil hen. Fergie har nemlig valgt at forkæle os (sammen med resten af hendes 3,8 millioner følgere på Instagram) igen.

Som et lille reklamestunt for hendes nyeste album, Double Dutchess, har hun delt en serie af sort/hvid-billeder, hvor hun blandt andet slet ikke har noget tøj på. Wauw!

Se billederne herunder.